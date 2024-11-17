Материнскую компанию TikTok оценили в 300 миллиардов долларов

Материнская компания TikTok, ByteDance, сейчас оценивается примерно в $300 миллиардов - это одна из самых высоких оценок для китайской технологической компании, даже несмотря на то, что она пытается сохранить свою популярную социальную сеть в США. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на WSJ, пишет УНН.

Детали

Оценка была сделана во время недавнего предложения выкупа акций, отмечает издание, ссылаясь на анонимные источники. TikTok будет запрещен в США согласно федеральному закону, если ByteDance не продаст приложение американскому владельцу до середины января.

По данным Wall Street Journal, стоимость ByteDance росла благодаря нескольким выкупам акций. Так, в октябре 2023 года в рамках тендерного предложения для сотрудников компания оценивалась почти в $225 миллиардов. В декабре 2023 года выкуп повысил оценку до $268 миллиардов, о чем свидетельствует электронное письмо компании к инвесторам, которое видели журналисты.

Избранный президент Дональд Трамп ранее поддерживал запрет TikTok, но в последнее время выразил мнение, что это - плохая идея. Хотя отмена или смягчение запрета будет сложным процессом, победа Трампа на выборах «значительно улучшает перспективы для TikTok - в этом нет никаких сомнений»,