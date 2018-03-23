Матч Украина - Саудовская Аравия: названы стартовые составы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Перед началом баталии Украина - Саудовская Аравия, которая пройдет на Муниципальном стадионе Марбельи в Испании, определился стартовый состав "желто-синих", информирует УНН со ссылкой на ФФУ.
Со стартовых минут на газон Муниципального стадиона в Марбелье в форме сборной Украины выйдут Андрей Лунин, Александр Караваев, Евгений Хачериди, Ярослав Ракицкий, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко, Александр Зинченко, Марлос, Евгений Коноплянка, Виктор Цыганков, Артем Кравец.
В запасе остались: Андрей Пятов, Денис Бойко, Богдан Бутко, Эдуард Соболь, Руслан Малиновский, Иван Ордец, Руслан Ротань, Иван Петряк, Виталий Буяльский, Владимир Шепелев, Виктор Коваленко, Артем Беседин.
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Отметим, что стартовый свисток испанский рефери Мальенко даст в 21:00.
Справка: до сегодняшнего противостояния с Саудовской Аравией в марте сборная Украины провела двенадцать товарищеских матчей. Получила шесть побед, один поединок свела вничью и в пяти встречах потерпела поражение. Разница забитых и пропущенных мячей - 10:10.