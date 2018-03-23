Матч Україна - Саудівська Аравія: названо стартові склади

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Перед початком баталії Україна – Саудівська Аравія, яка пройде на Муніципальному стадіоні Марбельї в Іспанії, визначився стартовий склад "жовто-блакитних", інформує УНН з посиланням на ФФУ.

Зі стартових хвилин на газон Муніципального стадіону в Марбельї у формі збірної України вийдуть: Андрій Лунін, Олександр Караваєв, Євген Хачеріді, Ярослав Ракицький, Микола Матвієнко, Тарас Степаненко, Олександр Зінченко, Марлос, Євген Коноплянка, Віктор Циганков, Артем Кравець.

У запасі залишилися: Андрій П’ятов, Денис Бойко, Богдан Бутко, Едуард Соболь, Руслан Маліновський, Іван Ордець, Руслан Ротань, Іван Петряк, Віталій Буяльський, Володимир Шепелєв, Віктор Коваленко, Артем Бєсєдін.

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Відзначимо, що стартовий свисток іспанський рефері Мальєнко дасть о 21:00.

Довідка: до сьогоднішнього протистояння із Саудівською Аравією у березні збірна України провела дванадцять товариських матчів. Здобула шість перемог, один поєдинок звела у нічию й у п’яти зустрічах зазнала поразки. Різниця забитих і пропущених м’ячів – 10:10.

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