Match of LeGGends: Дерби на сервере — беспрецедентный шоу-матч NAVI против ФК "Динамо" Киев

В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
10:07 • 17766 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
09:54 • 12376 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
09:19 • 19568 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
08:08 • 22475 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
07:46 • 13749 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
07:30 • 29279 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
06:54 • 23030 просмотра
Трамп, вероятно, встретится с Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке - Рубио
15 сентября, 17:38 • 58625 просмотра
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
15 сентября, 15:43 • 67778 просмотра
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Новая iOS 26 может "убить" аккумулятор: Apple выпустила официальное предупреждение16 сентября, 02:28 • 16870 просмотра
Нужно сделать все, чтобы быть готовыми к войне - Навроцкий06:42 • 11352 просмотра
ГУР раскрыло иностранные детали и "начинку" российского дрона "Герань-3"07:02 • 18879 просмотра
ЕС отложил рассмотрение вопроса 19-го пакета санкций против россии - Politico07:25 • 23702 просмотра
Что наобещал путин Трампу за последние полгода - ответ МИД Украины10:48 • 6568 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
10:07 • 17781 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
09:19 • 19581 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура08:08 • 22489 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
07:30 • 29293 просмотра
Все, что нужно знать о новациях, доходах и расходах Бюджета-2026: Пидласа сделала анализ проекта документа15 сентября, 19:06 • 36505 просмотра
УНН Lite
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 41225 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 40685 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 45640 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 51083 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 100969 просмотра
Match of LeGGends: Дерби на сервере — беспрецедентный шоу-матч NAVI против ФК "Динамо" Киев

Киев • УНН

 • 52 просмотра

23 сентября в 18:00 игроки киевского футбольного клуба и одной из самых успешных киберспортивных организаций мира сыграют матч в Counter-Strike 2.

Match of LeGGends: Дерби на сервере — беспрецедентный шоу-матч NAVI против ФК "Динамо" Киев

Освещать событие будет звездная команда вместе с легендарным комментатором Виталием v1lat Волочаем, известным голкипером Денисом Бойко и участниками проекта "Львы на джипе" Николаем Зыряновым и Валентином Михиенко. Онлайн-трансляция Match of LeGGends: Дерби на сервере будет доступна на Twitch-каналах Maincast и NAVI, YouTube-каналах "Динамо" и Maincast, а также на ОТТ-платформе maincast.tv.

Match of LeGGends — это серия уникальных шоу-матчей, идейным вдохновителем которых является беттинг-бренд GGBET, титульный спонсор ФК "Динамо" Киев и NAVI. "Дерби на сервере" станет третьим матчем Match of LeGGends и первым, в котором встретятся спортивная и киберспортивная команды.

Во время шоу-матча зрителей ждет непредсказуемая игра в Counter-Strike 2 в трех форматах:  

Classic Map – "разминка", где киберспортсмены и футболисты сыграют друг против друга;  

Arms Race – каждый играет сам за себя, а результат определит распределение игроков по командам на финальной карте;  

Mixed Classic Map – финальная игра, в которой тиммейты станут соперниками. NAVI и "Динамо" обменяются игроками и сформируют смешанные команды DYNAVI и NAVIDY.

Каждый из форматов будет сопровождаться рядом специальных правил, нетипичных для классических противостояний в Counter-Strike. Это поможет сбалансировать силы и сделает игру еще зрелищнее.

Трансляция стартует в 18:00 со включения из студии, где Виталий v1lat Волочай начнет обсуждение предстоящей игры. К нему присоединятся звездные гости: голкипер и автор одноименного YouTube-проекта Денис Бойко, комментатор и аналитик Михаил Olsior Зверев, а также участники "Львов на джипе" Николай Зырянов и Валентин Михиенко. В течение всего эфира студия будет подключаться к трансляции, чтобы обсудить матч и пообщаться с игроками. Саму игру, которая начнется в 18:30, прокомментируют Федор KvaN Захаров и Филип Тремба.

Match of LeGGends: Дерби на сервере — это первый в Украине шоу-матч, в котором встретятся лучшие киберспортивная и футбольная команды страны.

Лилия Подоляк

СпортТехнологии