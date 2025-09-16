$41.230.05
10:17 • 8296 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
10:07 • 17603 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
09:54 • 12296 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
09:19 • 19415 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
08:08 • 22334 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
07:46 • 13716 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
07:30 • 29179 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
06:54 • 23023 перегляди
Трамп, імовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня у Нью-Йорку - Рубіо
15 вересня, 17:38 • 58592 перегляди
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
15 вересня, 15:43 • 67760 перегляди
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
УНН Lite
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 41160 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 40619 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 45580 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 51027 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 100915 перегляди
Match of LeGGends: Дербі на сервері — безпрецедентний шоуматч NAVI проти ФК "Динамо" Київ

Київ • УНН

 • 22 перегляди

23 вересня о 18:00 гравці київського футбольного клубу і однієї з найуспішніших кіберспортивних організацій світу зіграють матч в Counter-Strike 2.

Match of LeGGends: Дербі на сервері — безпрецедентний шоуматч NAVI проти ФК "Динамо" Київ

Над висвітленням шоуматчу працюватиме зіркова команда разом із легендарним коментатором Віталієм v1lat Волочаєм, відомим голкіпером Денисом Бойко та учасниками "Левів на джипі" Миколою Зиряновим і Валентином Міхієнко. Онлайн-трансляція Match of LeGGends: Дербі на сервері буде доступна на Twitch-каналах Maincast і NAVI, YouTube-каналах "Динамо" і Maincast, а також на ОТТ-платформі maincast.tv.

Match of LeGGends — це серія непересічних шоуматчів, ідейним рушієм яких є беттінг бренд GGBET, титульний спонсор ФК "Динамо" Київ та NAVI. "Дербі на сервері" cтане третім матчем Match of LeGGends і першим, в якому зіграють спортивна і кіберспортивна команди.

Під час шоуматчу на глядачів очікує непередбачувана гра в Counter-Strike 2 у трьох форматах: 

– Classic Map – "розігрів", де команди "каесерів" і футболістів зіграють одна проти одної; – Arms Race – кожен грає сам за себе, а результат визначить розподілення гравців по командах на фінальній мапі;

– Mixed Classic Map – фінальна гра, в якій тіммейти стануть суперниками. NAVI і "Динамо" обміняються гравцями і сформують заміксовані команди DYNAVI і NAVIDY.

Кожен з форматів буде супроводжуватись низкою спеціальних правил, які є нетиповими для класичних протистоянь в Counter-Strike. Вони допоможуть збалансувати сили та зроблять гру ще яскравішою. Трансляція стартує о 18:00 включенням зі студії, де Віталій v1lat Волочай розпочне обговорення майбутньої гри. До нього приєднаються зіркові гості: голкіпер, автор однойменного YouTube-проєкту Денис Бойко, коментатор і аналітик Михайло Olsior Звєрєв, а також учасники "Левів на джипі" Микола Зирянов та Валентин Міхієнко. Протягом всього ефіру студія буде підключатися до трансляції, щоб обговорити шоуматч та поспілкуватися з гравцями. Гру, яка розпочнеться о 18:30 коментуватимуть Федір KvaN Захаров і Філіп Тремба.  

Match of LeGGends: Дербі на сервері — це перший в Україні шоуматч, в якому зустрінуться найкращі кіберспортивна і футбольна команди країни.

Лілія Подоляк

СпортТехнології