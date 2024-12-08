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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Матч "Ингулец" - "Заря" будет Доган в следующем году из-за воздушной тревоги

Матч "Ингулец" - "Заря" будет Доган в следующем году из-за воздушной тревоги

Киев  •  УНН

 • 5448 просмотра

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Матч 16-го тура УПЛ между "Ингульцем" и "Зарей" был прерван при счете 1:0 из-за воздушной тревоги. Игру планируют доиграть в 2025 году, точная дата будет определена дополнительно.

Матч 16-го тура Украинской Премьер лиги между "Ингульцем" и "Зарей" будет доиграно в 2025 году. Поединок 8 декабря был прерван из-за затяжной продолжительности тревоги на Днепропетровщине. После первого тайма "Ингулец" вел в счете - 1:0, передает УНН.

Детали

Новый старт поединка был запланирован на 15:15. В первом тайме "Ингулец" на 38-й минуте вышел вперед благодаря голу Романа Волохатого - серия пасов и мяч после паса Пятова дошел в штрафной до Волохатого, который расстрелял ворота Сапутина - 1:0.

На 44-й минуте "Ингулец" мог удвоить преимущество - Могильный прорвался по флангу, зашел в штрафную, где его "скосили" защитники "Зари", а арбитр назначил пенальти. К "точке" подошел Иван Лосенко, который в прошлом туре забил гол, но на этот раз не смог переиграть голкипера "Зари". Команды ушли на перерыв при счете - 1:0 в пользу "Ингульца".

Во время перерыва в Кривом Роге снова объявили воздушную тревогу, из-за чего старт второго тайма был отложен.

Впоследствии стало известно, что из-за затяжной продолжительности тревоги, официальными лицами было принято решение о прекращении матча.

"Из-за невозможности продолжить матч, он будет доигран в следующем году. Дата доигровки будет определена дополнительно", - сообщили в УПЛ.

"...Об этом мы узнаем уже весной. Первая тревога сбила наш настрой, который был очень серьезный. Команда уже выходила на поле. Практически два часа ждали. Это и концентрацию сбивает. Первый тайм складывался для нас очень важно. Есть много над чем работать, исправлять ошибки. Добавлять во всем. Готовили мы уже замены на вторую половину встречи, но снова тревога. Перестроились в перерыве. Серьезно поговорили. Видели, что команда понимает ситуацию, вновь настроились, но вторая тревога и матч не доиграли в итоге", - сказал главный тренер "Зари" Младен Бартулович.

Дополнение

В 15:00 на Киевщине должен был начаться поединок между ковалевским "Колосом" и столичной "Оболонью", однако старт поединка был отложен также из-за воздушной тревоги. Матч начался в 17:20. Сейчас в матче счет - 0:0. Из-за объявленной воздушной тревоги на Киевщине, похоже, что старт второго тайма также будет перенесен.

Напомним

В прошлом туре "Ингулец" одержал первую победу в сезоне, обыграв "Ворсклу" - 3:0. Также "Заря" одержала волевую победу над "Карпатами" - 2:1, проигрывая по ходу матча.

Павел Башинский

Павел Башинский

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