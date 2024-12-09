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Мастер-класс по приготовлению безопасного и вкусного блюда провели для детей облбольницы на Киевщине

Киев  •  УНН

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В школе супергероев Киевской областной детской больницы в Боярке провели кулинарный мастер-класс для маленьких пациентов. Дети научились готовить шаурму под руководством бренд-шефа Döner Маркет.

В Киевской областной детской больнице, которая находится в городе Боярка, состоялся детский мастер-класс, передает УНН.

Детали

Мероприятие проходило в "Школі Супергероїв".

Празднование для малышей устроили бренд "Döner Маркет" совместно с платформой кино и телевидения Киевстар ТВ при поддержке 1+1 media.

Сеть "Döner Маркет" очень давно ввела детские мастер-классы. Дети-это наше будущее, мы можем и должны их научить чему-то новому, чему-то интересному. Шаурма, возможно, не является очевидным детским блюдом. Однако наша шаурма состоит из крутых ингредиентов, свежих овощей, натуральных соусов и безопасных продуктов. Поэтому мы хотим, чтобы они ее пробовали и наслаждались

- комментирует бренд-шеф "Döner Маркет" Андрей Денисюк.

Юные посетители имели возможность почувствовать себя настоящими поварами. Сначала детям передали знания по кулинарной науке, а затем разрешили применить их на практике.

В "Школі Супергероїв" также обустроили специальную развлекательную зону. Там дети придумывали и создавали своих супергероев. Организаторы мероприятия рассказали, почему считают подобные инициативы особенно важными в это непростое время.

"Дети получили максимальное удовольствие и положительные эмоции. Это повлияет не только на их физическое состояние, но и на ментальное в том числе. Поэтому считаю, что такие меры очень целесообразны именно в таких учреждениях здравоохранения. они дарят деткам приятные эмоции, незабываемые моменты именно к детскому празднику", - комментирует заведующая "Школи Супергероїв" в городе Боярка Татьяна рубец.

Справчно

Сеть вкусного безопасного фастфуда Döner Маркет, которую развивает компания МХП совместно с партнерами, насчитывает уже более 170 заведений. Первая точка бренда была открыта в Киеве в сентябре 2020 года. Сейчас заведения сети работают в разных населенных пунктах в 20-ти областях Украины.

В каждом Döner Маркете господствуют три основных принципа: единый вкус, технологичность и безопасность и контроль. Для приготовления блюд используются продукты только от проверенных поставщиков. Например, шаурма и донеры готовятся из курятины "Наша Ряба" и говядины Scott Smeat.

Заведения Döner Маркет бывают разных форматов: корнеры в торгово-развлекательных центрах, отдельные заведения больших и меньших размеров, Döner Маркет-кафе. Для работы на полях с большим количеством людей есть мобильная точка Döner Трак. Над таким многообразием МХП с партнерами работают для того, чтобы потребитель всегда мог найти заведение сети и вкусно и безопасно поесть.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоКиевская область
ukrainaУкраина
kievКиев