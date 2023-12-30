Массированная ракетная атака рф: в Запорожье объявлен День траура по погибшим
Киев • УНН
Запорожская область объявила 30 декабря Днем траура по 9 мирным жителям, погибшим в результате российской атаки.
В Запорожской области 30 декабря объявлено Днем траура по жертвам вражеской атаки рф. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Юрий Малашко, передает УНН.
"30 декабря в области объявлен День траура - вражеская атака унесла жизни 9 мирных запорожцев. Выражаю искренние соболезнования близким и родным погибших. Вечная память... Не забудем! Не простим! Отомстим!" - написал Малашко.
Напомним,
Запорожье утром 29 декабря подверглось вражескому массированному ракетному удару, целями врага стали предприятия города, есть повреждения домов.
Массированная ракетная атака рф: в Запорожье объявлен День траура по погибшим
Запорожская область объявила 30 декабря Днем траура по 9 мирным жителям, погибшим в результате российской атаки.
На Николаевщине ПВО сбила вражеский беспилотник
Российские обстрелы в Николаевской области повредили жилые дома; о жертвах не сообщается; ПВО сбила российский беспилотник.
Россияне ночью обстреляли три общины на Сумщине
Российские войска обстреляли три населенных пункта в Сумской области, вызвав 13 взрывов из артиллерии и минометов.
В Днепре 30 декабря - День траура по погибшим в результате ракетных ударов
Днепр объявил 30 декабря Днем траура по шести погибшим в результате ракетных обстрелов; государственные флаги приспущены.
Херсон обстреляли 108 раз, 5 раненых
Российские войска 108 раз обстреляли Херсонскую область, попав в гражданские объекты и ранив пять человек.
Силы ПВО ночью уничтожили 5 из 10 "шахедов" - Генштаб
Украинская противовоздушная оборона сбила 5 из 10 российских беспилотников "шахед", которые использовались во время ночной атаки.
На фронте за сутки произошло 56 боевых столкновений - Генштаб
Украинские войска отразили 56 вражеских обстрелов, нанеся 150 ракетных ударов и 84 обстрела из РСЗО на разных участках фронта.
43 российских военнослужащих отказались выполнять приказы, их отправили в рф под конвоем
43 российских солдат 150-й дивизии, которые отказались воевать, были вывезены из Луганска обратно в Россию.
Еще плюс 750 оккупантов и 16 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 358 270 человек личного состава и 5 969 танков.
Украинская авиация нанесла 13 авиаударов по врагу за сутки - Генштаб
Украинские войска нанесли 13 авиационных ударов по позициям и объектам противника, в том числе по местам сосредоточения живой силы и вооружения, а также по зенитным комплексам.