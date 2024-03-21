Массированная атака рф на Киев: пиротехники изъяли и уничтожили боевую часть ракеты Х-101

Касается X, TikTok, Facebook и других: перед выборами ЕС вводит новые правила для соцсетей

ЕС вводит новые правила, которые требуют от социальных медиа-платформ, таких как X, TikTok, Facebook и других, принять меры для уменьшения рисков для выборов, или им грозят штрафы в размере до 6% от их годового глобального оборота.