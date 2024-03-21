Утренняя ракетная атака на Киев: россияне целились в объекты ГУР - Суспільне

Главной целью утренней ракетной атаки на столицу были объекты Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на собственные источники в спецслужбах, передает УНН.

"Абсолютное большинство ракет, которые летели по Киеву 21 марта, было направлено на объекты Главного управления разведки. Все они сбиты. - заявил в комментарии Общественному источник из спецслужб.

Контекст

По официальной информации Воздушных сил ВСУ, в ночь на 21 марта враг нанес ракетный удар двумя баллистическими/аэробаллистическими ракетами "Искандер-М" (KN-23)/Х-47М2 "Кинжал", а также 29-ю крылатыми ракетами Х-101/Х-555 с 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Как сообщили в КГВА, в результате успешной боевой работы все вражеские ракеты были сбиты над Киевом и на подступах к столице. В результате ракетного обстрела в Киеве были ранены 13 человек, из них 6 в Святошинском районе и 7 в Шевченковском районе. В частности, 4 человека госпитализированы, обошлось без погибших.

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