Масштабный пожар в центре Киева потушили, подозревают поджог

"Пожар ликвидирован. Причины устанавливаются. Не исключено, что это мог быть поджог", - сообщили спасатели.

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Напомним, спасателям в 21:19 пожар удалось локализовать.

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На месте происшествия работало 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, около 40 человек личного состава.