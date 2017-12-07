Масштабный пожар в центре Киева потушили, подозревают поджог
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Пожар в Киеве на улице Ильинской ликвидировали. Как возможную версию рассматривают поджог, передает УНН.
"Пожар ликвидирован. Причины устанавливаются. Не исключено, что это мог быть поджог", - сообщили спасатели.
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Напомним, спасателям в 21:19 пожар удалось локализовать.
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На месте происшествия работало 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, около 40 человек личного состава.