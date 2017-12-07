Масштабну пожежу у центрі Києва загасили, підозрюють підпал
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Пожежу у Києві на вулиці Іллінській ліквідували. Як імовірну версію розглядають підпал, передає УНН.
“Пожежа ліквідована. Причини нараз встановлюються. Не виключено, що це міг бути підпал”, — повідомили рятувальники.
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Нагадаємо, рятувальникам о 21:19 пожежу вдалось локалізувати.
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На місці події працювало 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, близько 40 осіб особового складу.