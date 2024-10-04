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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Масштабный пожар вспыхнул на нефтебазе в пермском крае рф: 10 тысяч кв. м

Масштабный пожар вспыхнул на нефтебазе в пермском крае рф: 10 тысяч кв. м

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 02:52  •  2810 просмотра

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В селе осенцы пермского края рф вспыхнул мощный пожар на частной базе хранения нефтепродуктов. Огонь охватил 10 тыс. кв. м, на месте работают 60 пожарных и 19 единиц техники.

Мощный пожар охватил базу хранения нефтепродуктов в пермском крае рф. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

В российском селе Осенцы пермского края произошел пожар на частной базе хранения нефтепродуктов, который охватил площадь в 10 тысяч квадратных метров. Огонь вспыхнул в промышленной зоне, в результате чего загорелись емкости с топливом.

На месте происшествия работает более 60 пожарных и 19 единиц техники, которые пытаются ликвидировать огонь. Сейчас причины пожара устанавливаются, однако предварительно сообщается, что пострадавших нет.

В воронежской области рф горит нефтебаза4 октября 2024, 00:19 • 5943 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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