Масштабный пожар вспыхнул на нефтебазе в пермском крае рф: 10 тысяч кв. м
Киев • УНН
В селе осенцы пермского края рф вспыхнул мощный пожар на частной базе хранения нефтепродуктов. Огонь охватил 10 тыс. кв. м, на месте работают 60 пожарных и 19 единиц техники.
Мощный пожар охватил базу хранения нефтепродуктов в пермском крае рф. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
В российском селе Осенцы пермского края произошел пожар на частной базе хранения нефтепродуктов, который охватил площадь в 10 тысяч квадратных метров. Огонь вспыхнул в промышленной зоне, в результате чего загорелись емкости с топливом.
На месте происшествия работает более 60 пожарных и 19 единиц техники, которые пытаются ликвидировать огонь. Сейчас причины пожара устанавливаются, однако предварительно сообщается, что пострадавших нет.
В воронежской области рф горит нефтебаза4 октября 2024, 00:19 • 5943 просмотра