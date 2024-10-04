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Масштабна пожежа спалахнула на нафтобазі в пермському краї рф: 10 тисяч кв. м

Масштабна пожежа спалахнула на нафтобазі в пермському краї рф: 10 тисяч кв. м

Київ • УНН

 • 47785 перегляди

У селі осенці пермського краю рф спалахнула потужна пожежа на приватній базі зберігання нафтопродуктів. Вогонь охопив 10 тис. кв. м, на місці працюють 60 пожежників та 19 одиниць техніки.

Потужна пожежа охопила базу зберігання нафтопродуктів у пермському краї рф. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

Деталі

У російському селі осенці пермського краю сталася пожежа на приватній базі зберігання нафтопродуктів, яка охопила площу в 10 тисяч квадратних метрів. Вогонь спалахнув у промисловій зоні, внаслідок чого загорілися ємності з паливом.

На місці події працює понад 60 пожежників та 19 одиниць техніки, які намагаються ліквідувати вогонь. Наразі причини пожежі встановлюються, однак попередньо повідомляється, що постраждалих немає.

У воронезькій області рф горить нафтобаза 04.10.24, 03:19 • 18720 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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