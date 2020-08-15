Масштабные незаконные рубки леса: за неделю государству нанесен ущерб на 30 млн грн

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КИЕВ. 15 августа. УНН. В течение недели с 7 по 13 августа Государственная экологическая инспекция выявила ряд нарушений природоохранного законодательства, рассчитав 30 млн гривен убытков за эти нарушения. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Госэкоинспекции Андрей Малеванный, передает УНН.

"С 7 по 13 августа Госэкоинспекция провела 470 проверок на 257 объектах, составила 445 протоколов об административных правонарушениях, более 158,8 тыс. грн - наложено штрафных санкций, более 123 тыс. грн - взыскано в государственный бюджет, открыто 3 уголовных производства, более 30 млн грн убытков рассчитано за нарушение требований природоохранного законодательства", - написал Малеванный.

Он также сообщил, что на более чем 3,6 млн грн - предъявлено претензий, и почти 121,9 тыс. грн - взыскано убытков в добровольном и принудительном порядке.

В частности, инспекторы ГЭИ обнаружили большое количество фактов незаконной вырубки деревьев в различных областях.

"Наиболее резонансные нарушения требований природоохранного законодательства были относительно незаконной рубки деревьев", - отметил Малеванный.

В Винницкой области за незаконную рубку 1227 деревьев до степени прекращения роста деревьев разнопородного состава рассчитан ущерб на более 20 млн грн. Материалы направлены в Управление СБУ в Винницкой области для принятия решения об открытии уголовного производства.

В Николаевской области также за незаконную рубку 70 дубов в полезащитной полосе Широковской объединенной общины Снигиревского района начислено убытков на более чем 890 тыс. грн. Материалы направлены в Снигиревский ОП ГУНП в Николаевской области для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности.

В Сумской области за незаконную рубку лесных насаждений предъявлены претензии на 683,5 тыс. грн "Путивльскому агролесхозу" и на более чем 1 млн грн "Кролевецкому агролесхозу". Материалы готовятся для передачи в правоохранительные органы.

В Черниговской области за незаконную рубку деревьев разнопородного состава в полезащитной полосе Волосковского сельского совета Менского района начислено убытков на более чем 5 млн грн.

В Днепропетровской области АО "Днепровская ТЭЦ" за самовольное использование водных ресурсов без разрешения на специальное водопользование предъявлена претензия на более чем 666 тыс. грн. Материалы направлены в ГУНП в Днепропетровской области.

Напомним, что в социальном сервисе SaveEcoBot появилась функция, которая позволяет узнать всю историю проверок любого предприятия Государственной экологической инспекцией.

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