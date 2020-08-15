Масштабні незаконні рубки лісу: за тиждень державі завдано збитки на 30 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Впродовж тижня з 7 по 13 серпня Державна екологічна інспекція виявила низку порушень природоохоронного законодавства, розрахувавши 30 мільйонів гривень збитків за ці порушення. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Держекоінспекції Андрій Мальований, передає УНН.
“З 7 по 13 серпня Держекоінспекція провела 470 перевірок на 257 об’єктах, склала 445 протоколів про адміністративні правопорушення, понад 158,8 тис. грн — накладено штрафних санкцій, понад 123 тис. грн — стягнуто до державного бюджету, відкрито 3 кримінальні провадження, понад 30 млн грн збитків розраховано за порушення вимог природоохоронного законодавства”, — написав Мальований.
Він також повідомив, що на понад 3,6 млн грн — пред’явлено претензій, і майже 121,9 тис. грн — стягнуто збитків в добровільному та примусовому порядку.
Зокрема, інспектори ДЕІ виявили велику кількість фактів незаконної вирубки дерев у різних областях.
“Найбільш резонансні порушення вимог природоохоронного законодавства були щодо незаконної рубки дерев”, — зазначив Мальований.
На Вінниччині за незаконну рубку 1227 дерев до ступеня припинення росту дерев різнопорідного складу розраховано збитків на понад 20 млн грн. Матеріали скеровано до Управління СБУ у Вінницькій області для прийняття рішення щодо відкриття кримінального провадження.
На Миколаївщині також за незаконну рубку 70 дубів у полезахисній смузі Широківської об’єднаної громади Снігурівського району нараховано збитків на понад 890 тис. грн. Матеріали скеровано до Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області для встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності.
На Сумщині за незаконну рубку лісових насаджень пред’явлено претензії на 683,5 тис. грн ПДАП “Путивльський агролісгосп” та на понад 1 млн грн КДАП “Кролевецький агролісгосп”. Матеріали готуються для передачі в правоохоронні органи.
На Чернігівщині за незаконну рубку дерев різнопорідного складу в полезахисній смузі Волосківської сільської ради Менського району нараховано збитків на понад 5 млн грн.
У Дніпропетровській області АТ “Дніпровська ТЕЦ” за самовільне використання водних ресурсів без дозволу на спеціальне водокористування пред’явлено претензію на понад 666 тис. грн. Матеріали скеровано до ГУНП у Дніпропетровській області.
Нагадаємо, що у соціальному сервісі SaveEcoBot з’явилась функція, яка дозволяє дізнатись всю історію перевірок будь-якого підприємства Державною екологічною інспекцією.