Масштабная атака рф на Украину: 18 человек погибли, среди них - ребенок. 132 получили ранения - Нацполиция

На 13:00 известно о гибели 18 мирных людей и 132 раненых в результате массированной вражеской атаки на Украину, сообщает Национальная полиция, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, по состоянию на 13.00 правоохранители зафиксировали вражеский обстрел. В результате атаки врага повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

В результате обстрела российскими захватчиками Днепра пять человек погибли и 28 - получили ранения. Среди погибших - ребенок и полицейский.

В Харьковской области - 3 человека погибли, 13 мирных жителей получили ранения.

На Запорожье в результате ракетных ударов российской армии повреждены многоэтажный дом, АЗС, гаражный кооператив. Четыре человека погибли, 12 ранены.

В Одесской области погибли два человека, 27 - получили ранения в результате попаданий в жилые дома. Под завалами могут находиться люди.

На Львовщине в результате ракетных ударов повреждены многоквартирный дом и гражданская инфраструктура. Повреждены 13 жилых домов, здания двух учебных заведений, а также транспортные средства. В результате российских обстрелов один человек погиб, 24 - были ранены.

В Киеве погибли три человека, 22 - травмированы. Также ранения получил один человек в Киевской области.

Дополнение

В общем повреждены 47 частных домов, 39 автомобилей, больница и санаторий, 9 многоквартирных домов, два административных здания, хозяйственные постройки, СТО, гаражный кооператив, АЗС, складское помещение, школа, церковь, ТРЦ, роддом.

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