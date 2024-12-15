Масштабная атака дронов: Украина уничтожила 56 "Шахедов" за одну ночь
Киев • УНН
Ночью террористы атаковали Украину 108 ударными БпЛА типа "Shahed" и ракетой С-300. Украинские силы сбили 56 дронов в десяти областях, но есть повреждения инфраструктуры и зданий.
Во время воздушной атаки Защитники уничтожили 56 вражеских ударных БпЛА. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
В ночь на 15 декабря 2024 года противник совершил масштабное воздушное нападение на Украину, используя зенитную управляемую ракету С-300, а также 108 ударных беспилотников типа "Shahed" и другие модификации БпЛА.
Воздушную атаку отражали усилиями зенитных ракетных подразделений, авиации, подразделений радиоэлектронной борьбы, мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины. Благодаря эффективной координации действий, украинские защитники подтвердили уничтожение 56 вражеских БпЛА, которые были обнаружены в разных областях - Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой, Николаевской, Харьковской, Донецкой и Днепропетровской.
В общем 49 вражеских беспилотников не достигли своих целей благодаря эффективному противодействию, а три из них вернулись на территорию террористической страны.
Однако, из-за падения сбитых беспилотников были повреждены объекты критической инфраструктуры, многоквартирные и частные дома, автомобили и имущество граждан. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.
Движение вражеских дронов зафиксировано в нескольких областях Украины - ПС14 дек. 2024, 19:27 • 30638 просмотров