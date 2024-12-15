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Масштабная атака дронов: Украина уничтожила 56 "Шахедов" за одну ночь

Масштабная атака дронов: Украина уничтожила 56 "Шахедов" за одну ночь

Киев  •  УНН

 • 2558 просмотра

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Ночью террористы атаковали Украину 108 ударными БпЛА типа "Shahed" и ракетой С-300. Украинские силы сбили 56 дронов в десяти областях, но есть повреждения инфраструктуры и зданий.

Во время воздушной атаки Защитники уничтожили 56 вражеских ударных БпЛА. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

В ночь на 15 декабря 2024 года противник совершил масштабное воздушное нападение на Украину, используя зенитную управляемую ракету С-300, а также 108 ударных беспилотников типа "Shahed" и другие модификации БпЛА. 

Воздушную атаку отражали усилиями зенитных ракетных подразделений, авиации, подразделений радиоэлектронной борьбы, мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины. Благодаря эффективной координации действий, украинские защитники подтвердили уничтожение 56 вражеских БпЛА, которые были обнаружены в разных областях - Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой, Николаевской, Харьковской, Донецкой и Днепропетровской. 

В общем 49 вражеских беспилотников не достигли своих целей благодаря эффективному противодействию, а три из них вернулись на территорию террористической страны. 

Однако, из-за падения сбитых беспилотников были повреждены объекты критической инфраструктуры, многоквартирные и частные дома, автомобили и имущество граждан. Пострадавшим оказывается необходимая помощь. 

Движение вражеских дронов зафиксировано в нескольких областях Украины - ПС14 дек. 2024, 19:27 • 30638 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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