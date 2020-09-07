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Масштабная оборудка по подделке паспортов стран ЕС: организатору сообщили подозрение

Киев • УНН

 • 9732 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Организатору "схемы" подделки сотен паспортов стран Евросоюза и одной из его пособниц сообщено о подозрении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Масштабная оборудка по подделке паспортов стран ЕС: организатору сообщили подозрение

"СБУ разоблачила и прекратила противоправную деятельность группы жителей Хмельницкой и Черновицкой областей, которые подделывали паспорта стран Евросоюза... На данный момент организатору и одной из его пособниц сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрений еще двум участникам противоправного бизнеса", - говорится в сообщении.

В СБУ рассказали детали "схемы": злоумышленники работали под вывеской турфирмы, которая помогала гражданам получить документы для работы за рубежом. Дельцы продавали им фальшивые ІD-карты резидентов нескольких восточноевропейских стран под видом официальных документов, дающих право на пребывание и трудоустройство. "Липовые" документы стоили в среднем 300-500 евро, указали в СБУ.

Сотрудники спецслужбы задокументировали ряд фактов реализации поддельных документов. "Турфирма" действовала примерно 2 года и до введения карантина ежемесячно производила 20-30 фальшивых документов. Сейчас масштабы бизнеса несколько упали, вели дальше в СБУ.

Во время "санкционированных обысков в помещениях и по месту работы фигурантов обнаружены оргтехника, которая использовалась для подделки документов, копии бланков паспортов, черновая документация, банковские карты, мобильные телефоны, а также другие вещественные доказательства причастности к противоправной деятельности. Все изъятое направлено на криминалистическую экспертизу", отметили в спецслужбе.

Ранее в ГБР сообщили, что разоблачили преступную группу, которая переправляла в ЕС иностранцев по поддельным паспортам.

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