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Масштабна оборудка з підробки паспортів країн ЄС: організатору повідомили підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Організатору "схеми" підробки сотень паспортів країн Євросоюзу та одній з його спільниць повідомлено про підозру. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресцентр СБУ.

Масштабна оборудка з підробки паспортів країн ЄС: організатору повідомили підозру

"СБУ викрила та припинила протиправну діяльність групи мешканців Хмельницької та Чернівецької областей, які підробляли паспорти країн Євросоюзу... Наразі організатору та одній з його спільниць повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення підозр ще двом учасникам протиправного бізнесу", - йдеться у повідомленні.

У СБУ розповіли деталі "схеми": зловмисники працювали під вивіскою турфірми, яка допомагала громадянам отримати документи для роботи за кордоном. Ділки продавали їм фальшиві ІD-картки резидентів кількох східноєвропейських країн під виглядом офіційних документів, що дають право на перебування та працевлаштування. "Липові" документи коштували у середньому 300-500 євро, вказали у СБУ.

Співробітники спецслужби задокументували низку фактів реалізації підроблених документів. "Турфірма" діяла приблизно 2 роки і до введення карантинних обмежень щомісяця виготовляла 20-30 фальшивих документів. Зараз масштаби бізнесу дещо впали, вели далі у СБУ.

Під час "санкціонованих обшуків у помешканнях та за місцем роботи фігурантів виявлено оргтехніку, що використовувалась для підробки документів, копії бланків паспортів, чорнову документацію, банківські картки, мобільні телефони, а також інші речові докази причетності до протиправної діяльності. Усе вилучене направлено на криміналістичну експертизу", зазначили у спецслужбі.

Раніше у ДБР повідомили, що викрили злочинну групу, яка переправляла до ЄС іноземців за підробленими паспортами.

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