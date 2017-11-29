Масштабное ДТП в Киеве: столкнулись четыре авто
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В столице на проспекте Победы столкнулись сразу четыре автомобиля. Об этом сообщает dtp.kiev.ua, передает УНН.
“С места серьезного ДТП в Киеве на проспекте Победы, путепровод Нивки. Столкнулись Honda, Opel, Toyota и Hyundai”, — говорится в сообщении.
Отмечено, что в результате аварии автомобили получили сильные механические повреждения.
Погибших и пострадавших после ДТП нет.
Сейчас на месте работает патрульная полиция.
Как сообщал УНН, в Киеве автомобиль сбил двух пешеходов-нарушителей.