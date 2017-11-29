Масштабна ДТП в Києві: зіткнулись чотири авто

“З місця серйозного ДТП в Києві на проспекті Перемоги, шляхопровід Нивки. Зіткнулися Honda, Opel, Toyota і Hyundai”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що внаслідок аварії автомобілі отримали сильні механічні пошкодження.

Загиблих і постраждалих після ДТП немає.

Наразі на місці працює патрульна поліція.

Як повідомляв УНН, у Києві автомобіль збив двох пішоходів-порушників.