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Масштабна ДТП в Києві: зіткнулись чотири авто

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. У столиці на проспекті Перемоги зіткнулися одразу чотири автомобілі. Про це повідомляє dtp.kiev.ua, передає УНН.

“З місця серйозного ДТП в Києві на проспекті Перемоги, шляхопровід Нивки. Зіткнулися Honda, Opel, Toyota і Hyundai”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що внаслідок аварії автомобілі отримали сильні механічні пошкодження.

Загиблих і постраждалих після ДТП немає.

Наразі на місці працює патрульна поліція.

Як повідомляв УНН, у Києві автомобіль збив двох пішоходів-порушників.

Українські Національні Новини

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