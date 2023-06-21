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Масштабное ДТП в Дагестане: в аварии с автобусом и грузовиком погибли 9 человек

Киев • УНН

 • 828830 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Крупное ДТП произошло в Дагестане, в аварии с рейсовым автобусом и грузовиком погибло 9 человек, 20 пострадали. Среди погибших есть дети, передает УНН со ссылкой наTelegram-канал Baza.

Масштабное ДТП в Дагестане: в аварии с автобусом и грузовиком погибли 9 человек

Детали

Авария произошла на трассе «Кавказ» в районе села Кохановка. По предварительной версии, «Тойота Камри» вылетела на встречную полосу, столкнулась с «Камазом», а затем грузовик врезался в автобус. Водитель «Тойоты» выжил. Водители автобуса и грузовика погибли. На данный момент известно о 9 погибших из них 2 детей, и более 20 пострадавших.

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