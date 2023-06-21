Масштабна ДТП у Дагестані: в аварії з автобусом та вантажівкою загинули 9 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Масштабна ДТП сталася в Дагестані, в аварії з рейсовим автобусом і вантажівкою загинуло 9 осіб, 20 постраждали. Серед загиблих є діти, передає УНН з посиланням на Telegram-канал Baza.
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Аварія сталася на трасі «Кавказ» у районі села Коханівка. За попередньою версією, «Тойота Камрі» вилетіла на зустрічну смугу, зіткнулася з «Камазом», а потім вантажівка врізалася в автобус. Водій «Тойоти» вижив. Водії автобуса і вантажівки загинули. Наразі відомо про 9 загиблих, з них 2 дітей, і понад 20 постраждалих.