Масштабна ДТП у Дагестані: в аварії з автобусом та вантажівкою загинули 9 людей

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Аварія сталася на трасі «Кавказ» у районі села Коханівка. За попередньою версією, «Тойота Камрі» вилетіла на зустрічну смугу, зіткнулася з «Камазом», а потім вантажівка врізалася в автобус. Водій «Тойоти» вижив. Водії автобуса і вантажівки загинули. Наразі відомо про 9 загиблих, з них 2 дітей, і понад 20 постраждалих.