Масштабное ДТП на Одесской трассе: столкнулись 10 автомобилей и автобус, есть пострадавшие

"26 ноября в 6:54 в Уманском районе на 225 км автодороги "Киев - Одесса" в условиях гололедицы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 11 транспортных средств. В ДТП попали 5 грузовых, 5 легковых автомобилей и 1 рейсовый автобус сообщением "Варшава - Херсон". В последнем находились 20 пассажиров, из которых никто не пострадал. В результате ДТП травмированы 3 человека с легковых и грузовых автомобилей", - говорится в сообщении.

К ликвидации последствий ДТП привлечены спасатели на 1 специальном автомобиле и 6 человек личного состава. Движение по трассе происходит в реверсном режиме.

Напомним, рейсовый автобус из-за гололедицы перевернулся в Винницкой области, есть пострадавшие.