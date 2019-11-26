Масштабна ДТП на Одеській трасі: зіткнулися 10 автівок і автобус, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. На Черкащині на автодорозі "Київ - Одеса" сталася ДТП за участю 11 транспортних засобів, серед яких рейсовий автобус сполученням "Варшава - Херсон". Внаслідок аварії постраждали три особи. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Черкаській області.
"26 листопада о 6:54 в Уманському районі на 225 км автодороги "Київ - Одеса" в умовах ожеледиці сталася дорожньо-транспортна пригода за участі 11 транспортних засобів. До ДТП потрапила 5 вантажних, 5 легкових автомобілів та 1 рейсовий автобус сполученням "Варшава - Херсон". В останньому перебувало 20 пасажирів, з яких ніхто не постраждав. Внаслідок ДТП травмовано 3 особи з легкових та вантажних автомобілів", - йдеться в повідомленні.
До ліквідації наслідків ДТП залучені рятувальники на 1 спеціальному автомобілі та 6 осіб особового складу. Рух по трасі відбувається у реверсному режимі.
Нагадаємо, рейсовий автобус через ожеледицю перекинувся на Вінниччині, є постраждалі.