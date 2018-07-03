Масштабная авария на железной дороге в Одесской области: обстоятельства выяснит полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Полиция Одесской области устанавливает обстоятельства аварии на перегоне Ивановка - Веселый Кут, где произошло масштабное схождения с рельс грузовых вагонов. Об этом на своей странице в Facebook написал советник начальника ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк, передает УНН.
"03.07.2018 о 15:50 от дежурного ГСЧС поступило сообщение о том, что на 1403-1404 км, на перегоне между станциями Путиловка и Ивановка Великомихайловского района Одесской области в 14:18 ч. сошли с рельс 24 грузовых вагонов, из них 12 вагонов легли на бок и в 12 вагонов оторвало ходовую часть (тележки)", - написал Форостяк.
По его словам, событие было внесено в журнал единого учета Великомихайловского отделения полиции Одесской области.
"На данный момент на месте работают специалисты, устанавливающие причины аварии, которые сейчас пока неизвестны", - добавил советник.
Как сообщал УНН, 3 июля в 14:18 на перегоне Ивановка - Веселый Кут в Одесской области произошел сход грузовых вагонов, в результате чего нарушен габарит на обоих путях перегона. В связи с инцидентом пришлось изменить маршруты около 20 пассажирских поездов.
Из-за инцидента "Укрзализныця" направила два пассажирских автобуса на станцию Затишшя для перевозки пассажиров поезда № 65 Москва - Кишинев до пограничной станции Кучурган с Молдовой.