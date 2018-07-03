Масштабна аварія на залізниці в Одеській області: обставини з'ясує поліція

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Поліція Одеської області встановлює обставини аварії на перегоні Іванівка — Веселий Кут, де сталося масштабне сходження з колії вантажних вагонів. Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник начальника ГУНП в Одеській області Руслан Форостяк, передає УНН.

“03.07.2018 об 15:50 від чергового ДСНС надійшло повідомлення про те, що на 1403-1404 км., на перегоні між станціями Путилівка та Іванівка Великомихайлівського р-ну Одеської області о 14:18 год. зійшло з колії 24 вантажні вагони, з них 12 вагонів лягли на бік та у 12 вагонів відірвало ходову частину (візки)”, — написав Форостяк.

За його словами, подію було внесено до журналу єдиного обліку Великомихайлівського відділення поліції Одеської області.

“На цей момент на місці працюють фахівці, що встановлюють причини аварії, які наразі поки невідомі”, — додав радник.

Як повідомляв УНН, 3 липня о 14:18 на перегоні Іванівка — Веселий Кут в Одеській області сталося сходження вантажних вагонів, унаслідок чого порушено габарит на обох коліях перегону. У зв’язку з інцидентом довелось змінити маршрути близько 20 пасажирських поїздів.

Через інцидент “Укрзалізниця” спрямувала два пасажирські автобуси на станцію Затишшя для перевезення пасажирів поїзда № 65 Москва — Кишинів до прикордонної станції Кучурган з Молдовою.

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