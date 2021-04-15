Массовая вспышка чумы свиней в Украине: есть ли угроза для потребителей - мнение

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 апреля. УНН. Ветеринарный эксперт Дмитрий Новаковский в комментарии УНН объяснил, чем опасна африканская чума свиней (АЧС), обнаруженная вчера на Буковине.

Цитата:

"АЧС - это вирус, который не передается человеку. Но любой белок, который попадает в организм человека, провоцирует нагрузку на иммунитет. И вот именно продукты распада вируса и токсины могут негативно влиять. Но чтобы дошло до отравления - это может быть у людей со слабым иммунитетом, у здоровых - нет", - рассказал он.

Детали

В то же время Госпродпотребслужба должна проконтролировать, чтобы зараженное мясо не попало на рынки и магазины, добавил Новаковский.

Контекст

В фермерском хозяйстве на Буковине произошла массовая вспышка африканской чумы свиней. 21000 свиней должны забить и утилизировать.

Дополнение

Канадские ученые обнаружили, что свиньи уязвимы к новому типу коронавируса. Особенности передачи вируса еще в процессе изучения, однако уже сегодня ученые прогнозируют угрозу для свиноводства.

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