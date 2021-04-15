Масовий спалах чуми свиней в Україні: чи є загроза для споживачів - думка

Цитата:

“АЧС — це вірус, який не передається людині. Але будь-який білок, який потрапляє в організм людини, провокує навантаження на імунітет. І от саме продукти розпаду вірусу і токсини можуть негативно впливати. Але щоб дійшло до отруєння — це може бути у людей зі слабким імунітетом, у здорових — ні”, — розповів він.

Деталі

Водночас Держпродспоживслужба має проконтролювати, щоб заражене м’ясо не потрапило на ринки та магазини, додав Новаковський.

Контекст

У фермерському господарстві на Буковині стався масовий спалах африканської чуми свиней. 21 тисячу свиней мають забити та утилізувати.

Доповнення

Канадські вчені виявили, що свині уразливі до нового типу коронавірусу. Особливості передачі вірусу ще в процесі вивчення, однак уже сьогодні вчені прогнозують загрозу для свинарства.