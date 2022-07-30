Массовое убийство пленных в Еленовке: в Азове заверили, что путин будут казнен, а фальшивая империя - уничтожена

Детали

Надточий отметил, что "мы расцениваем нападение на Еленовку как акт публичной казни. россия совершила его из-за безнаказанности. Они привыкли к тому, что даже за открытые нарушения законов, обычаев и правил войны их никто не привлечет к ответственности".

"Поэтому мы – АЗОВ, Украина, как государство, и весь цивилизованный мир будем сражаться, чтобы россия запомнила это раз и навсегда. Мы уже выясняем имена исполнителей и организаторов расстрела наших узников. Мы уже имеем предварительную информацию, но пока не готовы озвучивать детали.

Мы их найдем, где бы они ни были – на оккупированных территориях Украины, в россии или в третьих странах. Украина, как государство, обеспечит справедливое наказание", - говорится в заявлении.

Надточий напомнил, что 24 часа они врали об украинской армии, а сегодня подтвердили свое преступление заявлением посольства.

Цитата

"Я хочу напомнить путину, несущему личную ответственность за это военное преступление, что в доме повешенного о веревке не говорят.

Вы сами будете казнены. Вместе с вашими шакалами и посольствами. Все как вы любите – со всеми сертификатами и печатями. По решению Международного трибунала.

Варварская фальшивая империя будет уничтожена", - подчеркнул в.и.о командира полка.

Добавим

россия считает, что убила АЗОВ, расстреляла его. Но АЗОВ – это теперь вся Украина. Каждый украинец отомстит за каждого нашего замученного и погибшего брата, резюмировал Надточий.

Контекст

По данным ГУР Минобороны, на территории бывшей исправительной колонии №120 в городе Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области, которая сейчас используется как место содержания украинских военнопленных, произошел мощный взрыв. В результате взрыва было разрушено помещение, где находились пленные украинцы.

Взрывы произошли на территории промзоны в новом помещении, которое должно было быть специально оборудовано для содержания пленных, выведенных из "Азовстали". Оборудование здания закончилось 2 дня назад, после чего в него перевели часть украинских защитников.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что российские войска намеренно обстреляли колонию во временно оккупированной Еленовке Донецкой области, где находились украинские пленные.

По данным Офиса Генпрокурора, погибли около 40 человек, получили ранения –130.

СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны в этой трагедии.