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Массовое отравление на свадьбе на Буковине: заболело почти 130 человек

Киев • УНН

 • 33274 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. После еды на свадьбе в поселке Путила на Буковине отравились 129 человек, из которых 36 детей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Черновицкого областного лабораторного центра МЗ.

Массовое отравление на свадьбе на Буковине: заболело почти 130 человек

"По оперативным данным на 12:00 7 октября 2019 года всего заболевших 129 человек, из них 36 детей, которые 29 и 30 сентября 2019 года употребляли блюда на свадьбе в баре с. Путила Путильского района Черновицкой области", - говорится в сообщении.

Сообщается, что из числа заболевших, всего госпитализированы 73 человека, из них 19 детей.

"... в частности в КНП "Вижницкая районная больница" (г. Вашковцы) госпитализированы 24 человека, из них 8 детей, в КЗ "Путильска ЦРБ" - 41 человек, из них 10 детей, в ОКУ "Областная клиническая больница" г. Черновцы - 7 человек (взрослые), ОКУ "Областная детская клиническая больница" - 1 (ребенок). Другим больным проводится амбулаторное лечение, ведется медицинское наблюдение. По месту жительства лиц, которые были на свадьбе, продолжаются мероприятия по активному выявлению случаев заболеваний", - отмечается в сообщении.

По результатам бактериологических исследований выделено Salmonella enteritidis вариант jena в следующих образцах пищевых продуктов:

- рыба форель в сметане;
- бедро курицы горячего копчения;
- холодец;
- рыба жареная в кляре;
- филе лосося маринованное;
- колбаса копченая;
- рулет куриный;
- пирог с мясом.

"Одновременно, в отдельных образцах пищевых продуктов - творожный шарик, отбивная свиная, домашняя колбаса, рулет с яйцом, торт с сметанным кремом, выделено К. pneumonia, в буженине - М. pneumonia, E. Coli, в сельди - S. Epidermidis", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что количество госпитализированных возросло до 52 человек.

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