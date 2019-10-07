Масове отруєння на весіллі на Буковині: кількість госпіталізованих зросла до 52 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Станом на 7 год. 7 жовтня в лікувальних закладах Чернівецької області з ознаками харчового отруєння залишаються госпіталізованими 52 особи (з них 12 дітей), які 29-30 вересня вживали їжу на святкуванні весілля в ресторані “Оскар” смт Путила. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.
Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.
Нагадаємо, у період з 1 по 3 жовтня з ознаками харчового отруєння до лікувальних закладів було госпіталізовано 63 особи (з них 16 дітей). Пізніше кількість госпіталізованих збільшилась до 72 осіб.
Вчора кількість отруєних становила 50 осіб. Загалом же отруїлися близько 90 осіб.