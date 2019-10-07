Масове отруєння на весіллі на Буковині: кількість госпіталізованих зросла до 52 осіб

Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, у період з 1 по 3 жовтня з ознаками харчового отруєння до лікувальних закладів було госпіталізовано 63 особи (з них 16 дітей). Пізніше кількість госпіталізованих збільшилась до 72 осіб.

Вчора кількість отруєних становила 50 осіб. Загалом же отруїлися близько 90 осіб.