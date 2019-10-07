Массовое отравление на свадьбе на Буковине: количество госпитализированных возросло до 52 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. По состоянию на 7 ч. 7 октября в лечебных учреждениях Черновицкой области с признаками пищевого отравления остаются госпитализированными 52 человека (из них 12 детей), которые 29-30 сентября употребляли еду на праздновании свадьбы в ресторане "Оскар" г. Путила. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.
Отмечается, что проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
Напомним, в период с 1 по 3 октября с признаками пищевого отравления в лечебные учреждения были госпитализированы 63 человека (из них 16 детей). Позже количество госпитализированных увеличилось до 72 человек.
Вчера количество отравленных составило 50 человек. В целом же отравились около 90 человек.