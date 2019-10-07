Масове отруєння на весіллі на Буковині: захворіло майже 130 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Після вживання їжі на весіллі у селищі Путила на Буковині отруїлося 129 осіб, з яких 36 дітей. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Чернівецького обласного лабораторного центру МОЗ.
“За оперативними даними станом на 12:00 7 жовтня 2019 всього захворілих 129 осіб, з них 36 дітей, які 29 та 30 вересня 2019 року вживали страви на весіллі в барі смт. Путила Путильського району Чернівецької області”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що з числа осіб, що захворіли, всього госпіталізовано 73 людей, з них 19 дітей.
“...зокрема до КНП "Вижницька районна лікарня" (м. Вашківці) госпіталізовано 24 осіб, з них 8 дітей, до КЗ "Путильська ЦРЛ" — 41 осіб, з них 10 дітей, до ОКУ "Обласна клінічна лікарня" м. Чернівці — 7 осіб (дорослі), ОКУ "Обласна дитяча клінічна лікарня" — 1 (дитина). Іншим хворим проводиться амбулаторне лікування, ведеться медичне спостереження. За місцем проживання осіб, які були на весіллі, продовжуються заходи щодо активного виявлення випадків захворювань”, — зазначається в повідомленні.
За результатами бактеріологічних досліджень виділено Salmonella enteritidis варіант jena в наступних зразках харчових продуктів:
— риба форель в сметані;
— стегно курки гарячого копчення;
— холодець;
— риба смажена в клярі;
— філе лосося мариноване;
— ковбаса копчена;
— рулет курячий;
— пиріг з м’ясом.
“Одночасно, в окремих зразках харчових продуктів — сирна кулька, відбивна свинна, домашня ковбаса, рулет з яйцем, торт з сметанним кремом, виділено К. pneumonia, в буженині — К. pneumonia, E. Coli, в оселедці — S. Epidermidis”, — йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що кількість госпіталізованих зросла до 52 осіб.