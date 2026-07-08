Марта Костюк вышла в полуфинал Уимблдона

Фото: www.instagram.com/martakostyuk/

Украинская теннисистка Марта Костюк в четвертьфинале Уимблдона одержала победу над итальянкой Жасмин Паолини и вышла в полуфинал турнира, передает УНН.

Детали

Костюк одержала победу в двух сетах. Первый сет завершился со счетом - 6:3 (0:1; 1:1; 1:2; 2:2; 3:2; 4:2; 4:3; 5:3; 6:3). Второй сет завершился со счетом - 6:2 (1:0; 1:1; 2:1; 3:1; 4:1; 4:2; 5:2; 6:2).

В полуфинале турнира Костюк встретится с победителем пары Линда Носкова - Элизе Мертенс. Встреча состоится в четверг, 9 июля.

Отметим, Марта второй раз в карьере вышла в полуфинал на турнире Grand Slam. Впервые это произошло месяц назад на Ролан Гаррос. Также Костюк стала второй представительницей Украины, которая дошла до полуфинала Уимблдона. До нее это делала только Элина Свитолина в 2019-м и 2023-м годах.

Напомним

Украинская теннисистка Марта Костюк впервые в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона, обыграв в 1/8 американку Эшлин Крюгер.