Маршрутка сбила пешехода во Львове

Во Львове "машрутка" наехала на пешехода, пострадавшего доставили в больницу, сообщили в четверг в ГУНП во Львовской области, пишет УНН.

Детали

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 21 декабря, около 10.00 на мосту по улице Кульпарковской.

Как предварительно установили правоохранители, водитель маршрутного автобуса "БАЗ", 61-летний житель Львовского района, совершил наезд на пешехода - жителя Львова, своего сверстника.

В результате наезда пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в больницу - его диагноз уточняют медики. Транспортное средство, которым был совершен наезд, полицейские изъяли на спецплощадку.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос правовой квалификации события.

Infinity от удара в грузовик отбросило на встречную: на Одесской трассе произошло смертельное тройное ДТП