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"Марш славы Героев Карпатской Украины" прошел Ужгородом

"Марш славы Героев Карпатской Украины" прошел Ужгородом

Киев  •  УНН

 • 19475 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 18 марта. УНН. Сегодня вечером, 18 марта, около двух сотен человек, преимущественно членов националистических организаций, приняли участие в "Марше славы Героев Карпатской Украины", что прошел по центру Ужгорода, передает корреспондент УНН.

Марш стартовал от Народного дома "Просвита", прошел по улицам Корятовича, Корзо, Волошина, через площади Жупанатская и Почтовая к Набережной Независимости, где состоялся короткий митинг у памятника Президенту Карпатской Украины Августину Волошину. Далее участники акции направились пешеходным мостом на другой берег реки Уж через площадь Петефи, улицу Швабская, проспект Свободы до старинного кладбища, где на месте гибели Карпатских сечевиков установлен памятный крест. Там, после коротких речей, собравшиеся почтили минутой молчания Героев-защитников Украины, исполнили Гимн и помолились за души тех, кто отдал жизнь за Родину.

Как рассказал корреспонденту УНН один из организаторов Марша Тарас Деяк, поддержать закарпатских националистов приехали собратья из Прикарпатья, Львовской и Киевской областей, а также несколько активистов из Венгрии и Сербии. "Своей акцией мы хотели показать наше единство в отстаивании интересов единой соборной Украинской державы. Наши главные требования, которые мы озвучили при марше, это построение Европы наций вместо Евросоюза, который сейчас уничтожает нации и культуру всех стран-членов, определение поправок в статью о сепаратизме, где нет ни одного слова об ответственности за призывы к автономии, распространение сепаратистской символики тому подобное. Также мы требуем создания в Ужгороде Пантеона национальной славы, где можно будет собираться в памятные даты, чтобы почтить память погибших защитников Украины", - отметил Т. Деяк.

Традиционные националистические призывы и возгласы дополнялись соответствующими флагами и символикой. Несколько раз в течение хода участники зажигали файеры и дымовые шашки. Охрану общественного порядка на мероприятии обеспечивали около сотни правоохранителей. Как сообщили УНН в отделе коммуникации ГУ ЧП в Закарпатской области, нарушений со стороны участников Марша зафиксировано не было.

Как ранее сообщал УНН, музей президента Карпатской Украины появится на Закарпатье.

Украинские Национальные Новости

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