"Марш слави Героїв Карпатської України" пройшов Ужгородом

Хода, що стартувала від Народного будинку “Просвіти”, пройшла вулицями Корятовича, Корзо, Волошина, через площі Жупанатська та Поштова до Набережної Незалежності, де відбувся короткий мітинг біля пам′ятника Президенту Карпатської України Августину Волошину. Далі учасники акції попрямували пішохідним мостом на інший берег річки Уж через площу Петефі, вулицю Швабська, проспект Свободи до старовинного цвинтаря, де на місці загибелі Карпатських січовиків встановлено пам′ятний хрест. Там, після коротких промов, присутні вшанували хвилиною мовчання Героїв-захисників України, виконали Гімн та помолилися за душі тих, хто віддав життя за Батьківщину.

Як розповів кореспонденту УНН один із організаторів Маршу Тарас Деяк, підтримати закарпатських націоналістів приїхали побратими з Прикарпаття, Львівщини та Київщини, а також кілька активістів з Угорщини та Сербії. “Своєю акцією ми хотіли показати нашу єдність у відстоюванні інтересів єдиної соборної Української держави. Наші головні вимоги, які ми озвучили під час ходи, це побудова Європи націй замість Євросоюзу, який наразі нищить нації і культуру усіх країн-членів, ухвала поправок до статті щодо сепаратизму, де немає жодного слова про відповідальність за заклики до автономії, розповсюдження сепаратистської симовліки тощо. Також ми вимагаємо створення в Ужгороді Пантеону національної Слави, де можна буде збиратися у пам′ятні дати, аби віддати шану загиблим захисникам України”, — зазначив Т. Деяк.

Традиційні націоналістичні заклики та вигуки доповнювалися відповідними прапорами та символікою. Кілька разів протягом ходи учасники запалювали фаєри та димові шашки. Охорону громадського порядку на заході забезпечували близько сотні правоохоронців. Як повідомили УНН у відділі комунікації ГУ НП у Закарпатській області, порушень з боку учасників Маршу зафіксовано не було.

Як раніше повідомляв УНН, музей президента Карпатської України з′явиться на Закарпатті.