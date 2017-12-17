Марш сторонников Саакашвили: под Октябрьским дворцом произошли столкновения
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Марш сторонников экс-губернатора Одесской области Саакашвили в Киеве переместился под стены Октябрьского дворца, под зданием произошли столкновения, передает корреспондент УНН.
Правоохранители заблокировали вход в Октябрьский дворец. У здания произошли столкновения между участниками марша и правоохранителями.
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Напомним, участники митинга утром собрались в парке Шевченко и должны были пройти колонной до Майдана Незалежности.
Среди требований участников движения - создание Антикоррупционного суда, а также принятие закон об импичменте Президента Украины.