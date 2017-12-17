Марш прихильників Саакашвілі: під Жовтневим палацом сталися сутички
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Марш прихильників екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі у Києві перемістився під стіни Жовтневого палацу, під будівлею сталися сутички, передає кореспондент УНН.
Наразі правоохоронці заблокували вхід в Жовтневий палац. Біля будівлі сталися сутички між учасниками маршу та правоохоронцями.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Близько тисячі поліцейських забезпечують порядок у центрі Києва
Нагадаємо, учасники мітингу зранку зібралися в парку Шевченка і мали пройти колоною до Майдану Незалежності.
Серед вимог учасників руху - створення Антикорупційного суду, а також ухвалення закон про імпічмент Президента України.