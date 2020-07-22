Маркевич о "Динамо": клубу нужны другие собственники

"Должны быть другие собственники. И надо начинать все с нуля. С этими руководителями ничего не будет. Это моё мнение", – пояснил Маркевич.

При этом он уверен, что "Динамо" незаслуженно заняло второе место в этом сезоне.

"Это (завоевание "динамовцами" серебра) просто стечение обстоятельств. Просто не было конкурентов. "Заре", я так думаю, это не нужно было, "Десна" еще не готова к Лиге чемпионов. У остальных команд очень посредственный уровень. Я не имею в виду "Шахтер". У нас что команда на предпоследнем месте, что на втором – большой разницы нет", – считает Мирон Маркевич.

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По мнению экс-тренера сборной, нынешний состав киевского "Динамо" – самый слабый в многолетней истории клуба.

"Если поднимете мое интервью, которое я давал года два назад, я сказал, что это пустая команда (киевское "Динамо"). Меня там после этого обзывали разными словами. Но я не думаю, что киевское "Динамо" за всю историю было когда-то такой слабой командой: и по составу, и организационно, и по всему. Кто-то же собрал этих футболистов. Правильно? Надо понять, кто их подбирает", – считает специалист.

Напомним, в последнем туре чемпионата Украины "Динамо" проиграло "Колосу" - 2:0.

Луганская "Заря", в свою очередь, сыграла вничью с "Десной", обеспечив себе третье место в чемпионате и участие в Лиге Европы.

Чемпионом досрочно стал ФК "Шахтер", а второе место – у киевского "Динамо".

Также напомним, руководство киевского клуба уволило главного тренера Алексея Михайличенко и его ассистентов.