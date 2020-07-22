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Маркевич про "Динамо": клубу потрібні інші власники

Маркевич про "Динамо": клубу потрібні інші власники

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КИЇВ. 22 липня. УНН. Відомий футбольний фахівець, колишній тренер харківського "Металіста", "Дніпра" і збірної України Мирон Маркевич вважає, що для київського "Динамо" було б краще змінити власників клубу. Таку точку зору він висловив в інтерв'ю Sport.ua, передає УНН.

"Повинні бути інші власники. І треба починати все з нуля. З цими керівниками нічого не буде. Це моя думка", - пояснив Маркевич.

При цьому він упевнений, що "Динамо" незаслужено посіло друге місце в цьому сезоні.

"Це (завоювання "динамівцями" срібла) просто збіг обставин. Просто не було конкурентів. "Зорі", я так думаю, це не потрібно було, "Десна" ще не готова до Ліги чемпіонів. У решти команд дуже посередній рівень. Я не маю на увазі "Шахтар". У нас що команда на передостанньому місці, що на другому - великої різниці немає", - вважає Мирон Маркевич.

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На думку екстренера збірної, нинішній склад київського "Динамо" - найслабший у багаторічній історії клубу.

"Якщо піднімете моє інтерв'ю, яке я давав років зо два тому, я сказав, що це порожня команда (київське "Динамо"). Мене там після цього обзивали різними словами. Але я не думаю, що київське "Динамо" за всю історію було коли-небудь такою слабкою командою: і за складом, і організаційно, і по всьому. Хтось же зібрав цих футболістів. Правильно? Треба зрозуміти, хто їх підбирає", - вважає фахівець.

Нагадаємо, в останньому турі чемпіонату України "Динамо" програло "Колосу" - 2:0.

Луганська "Зоря", своєю чергою, зіграла внічию з "Десною", забезпечивши собі третє місце в чемпіонаті і участь в Лізі Європи.

Чемпіоном достроково став ФК "Шахтар", а друге місце - у київського "Динамо".

Також нагадаємо, керівництво київського клубу звільнило головного тренера Олексія Михайличенка і його асистентів.

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