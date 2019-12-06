Маркарова: налог на доходы физлиц - первый, который надо снижать

"Налог на доходы физических лиц (НДФЛ - ред.) - это первый налог, который нам надо снижать, как только мы получим такую возможность. И это будет одним из крупнейших драйверов экономического роста. Если мы сможем снизить ставку, скажем, до 15%, это станет очень хорошим шагом для оживления бизнес-активности. Надеюсь, в 2020 году бюджет будет перевыполнен, что создаст предпосылки для снижения НДФЛ", - рассказала Маркакарова.

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Министр также отметила, что в Украине, после передачи части НДФЛ и части налога на прибыль местным бюджетам, те очень растут, чего не происходит при сборе налога на землю и на недвижимость.

"Налог на землю и налог на недвижимость во всех странах, где есть определенный уровень децентрализации, - основа местных бюджетов. У нас, к сожалению, так не происходит. После передачи части НДФЛ и части налога на прибыль местным бюджетам, те очень растут, опережающими темпами. Но мы не видим, чтобы все местные бюджеты хорошо собирали эти два налога (налоги на землю и на недвижимость - ред.)", - добавила Маркарова.

По ее мнению, это связано с нежеланием местных властей повышать местные налоги и с инструментарием.

"И сейчас мы работаем над тем, чтобы упростить местным органам власти доступ к информации по кадастру и наполнению, чтобы установить тесное сотрудничество с фискальными органами на местах", - рассказала министр.

Как ранее сообщал УНН, Маркарова объяснила, как будет работать Украинский фонд стартапов.