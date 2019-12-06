Маркарова: податок на доходи фізосіб - перший, який треба знижувати
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Міністр фінансів Оксана Маркарова вважає, що податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) - це перший податок, який в країні потрібно знижувати, як тільки буде така можливість. Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню "Корреспондент", передає УНН.
"Податок на доходи фізосіб (ПДФО - ред.) - це перший податок, який нам треба знижувати, як тільки ми отримаємо таку можливість. І це буде одним з найбільших драйверів економічного зростання. Якщо ми зможемо знизити ставку, скажімо, до 15%, це стане дуже хорошим кроком для пожвавлення бізнес-активності. Сподіваюся, в 2020 році бюджет буде перевиконано, що створить передумови для зниження ПДФО", - розповіла Маркакарова.
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Міністр також зазначила, що в Україні, після передачі частини ПДФО і частини податку на прибуток місцевим бюджетам, ті дуже ростуть, чого не відбувається при зборі податку на землю і на нерухомість.
"Податок на землю і податок на нерухомість у всіх країнах, де є певний рівень децентралізації, - основа місцевих бюджетів. У нас, на жаль, так не відбувається. Після передачі частини ПДФО і частини податку на прибуток місцевим бюджетам, ті дуже ростуть, випереджаючими темпами. Але ми не бачимо, щоб всі місцеві бюджети добре збирали ці два податки (податки на землю і на нерухомість - ред.)", - додала Маркарова.
На її думку, це пов'язано з небажанням місцевої влади підвищувати місцеві податки і з інструментарієм.
"І зараз ми працюємо над тим, щоб спростити місцевим органам влади доступ до інформації по кадастрам і наповненню, щоби встановити тісну співпрацю з фіскальними органами на місцях", - розповіла міністр.
Як раніше повідомляв УНН, Маркарова пояснила, як буде працювати Український фонд стартапів.