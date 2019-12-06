Маркарова: податок на доходи фізосіб - перший, який треба знижувати

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Міністр фінансів Оксана Маркарова вважає, що податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) - це перший податок, який в країні потрібно знижувати, як тільки буде така можливість. Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню "Корреспондент", передає УНН.