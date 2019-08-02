В Польщі скасували податок на доходи фізосіб для молоді, щоб зупинити імміграцію

Податок зменшився для молодих працівників з 18% до нуля. Зазначається, що таке рішення раніше ухвалив польський уряд, аби зупинити виїзд громадян з країни. Очікується, що таке рішення дозволить збільшити статки близько двох мільйонів громадян.

Нещодавно прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що сподівається, що це "запобіжить подальшим втратам, знекровленню населення, що особливо боляче для нації, суспільства, коли йдеться про молоде покоління".

Моравецький додав, що з моменту вступу Польщі до Європейського союзу в 2004 році з країни виїхали близько півтора мільйона поляків - це майже населення Варшави. За іншими даними, країну покинули близько двох мільйонів громадян Польщі.

DW зазначає, що за результатами нещодавніх опитувань вже 15% поляків заявили, що готові повернутися у рідну країну. Найбільше позитивних відповідей щодо повернення було отримано від тих громадян Польщі, котрі наразі проживають у Британії.

Нагадаємо, громадяни України мають половину усіх посвідок на проживання у Польщі.