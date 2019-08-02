В Польщі скасували податок на доходи фізосіб для молоді, щоб зупинити імміграцію
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. У Польщі відтепер не буде податку на доходи фізичних осіб для молодих працівників, котрі отримують менше 85,5 тис. злотих (20 тис. євро) на рік. Про це передає УНН із посиланням на DW.
Податок зменшився для молодих працівників з 18% до нуля. Зазначається, що таке рішення раніше ухвалив польський уряд, аби зупинити виїзд громадян з країни. Очікується, що таке рішення дозволить збільшити статки близько двох мільйонів громадян.
Нещодавно прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що сподівається, що це "запобіжить подальшим втратам, знекровленню населення, що особливо боляче для нації, суспільства, коли йдеться про молоде покоління".
Моравецький додав, що з моменту вступу Польщі до Європейського союзу в 2004 році з країни виїхали близько півтора мільйона поляків - це майже населення Варшави. За іншими даними, країну покинули близько двох мільйонів громадян Польщі.
DW зазначає, що за результатами нещодавніх опитувань вже 15% поляків заявили, що готові повернутися у рідну країну. Найбільше позитивних відповідей щодо повернення було отримано від тих громадян Польщі, котрі наразі проживають у Британії.
Нагадаємо, громадяни України мають половину усіх посвідок на проживання у Польщі.