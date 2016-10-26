Мариупольца будут заочно судить за пытки и расстрел военнослужащих

Установлено, что в конце июля 2014 года группа военнослужащих Вооруженных сил Украины, задействованных в проведении антитеррористической операции на территории Донецкой области, находилась с оперативным заданием в районе села Латышев Шахтерского района, которое в то время было захвачено боевиками.

После общения с прибывшими военными, один из местных жителей, будучи сторонником террористов, под предлогом поездки в город Снежное к жене выехал из села и вернулся в сопровождении не менее 4 единиц тяжелой бронетанковой техники и вооруженных боевиков, среди которых находился 30-летний житель Мариуполя .

При его участии террористы окружили место дислокации группы военнослужащих и совершили бой, в результате которого 10 бойцов погибли, а еще пятеро попали в плен. Установлено, что именно указанный человек лично применял к заложникам физическое насилие и пытки.

Действия правонарушителя квалифицированы по ч. 3 ст. 258 (террористический акт), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 127 (истязание), ч. 2 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК Украины.

Поскольку человек находится на временно оккупированной территории, прокуратура Донецкой области обратилась в суд с ходатайством о его заочном осуждении. За совершение указанных преступлений приспешнику террористов грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.