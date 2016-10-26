Маріупольця заочно судитимуть за катування та розстріл військовослужбовців
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. На Донеччині заочно судитимуть жителя Маріуполя, який брав участь у катуванні та розстрілі українських військовослужбовців. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.
Встановлено, що наприкінці липня 2014 року група військовослужбовців Збройних сил України, задіяних у проведенні Антитерористичної операції на території Донецької області, перебувала з оперативним завданням в районі села Латишево Шахтарського району, яке на той час було захоплене бойовиками.
Після спілкування з прибулими військовими, один з місцевих жителів, будучи прихильником терористів, під приводом поїздки у місто Сніжне до дружини виїхав із села та повернувся назад у супроводі не менш 4 одиниць важкої бронетанкової техніки і озброєних бойовиків, серед яких знаходився 30-річний мешканець Маріуполя.
За його участю терористи оточили місце дислокації групи військовослужбовців та вчинили бій, в результаті якого 10 бійців загинули, а ще п’ятеро попали у полон. Встановлено, що саме вказаний чоловік особисто застосовував до заручників фізичне насильство і катування.
Дії правопорушника кваліфіковано за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 2 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України.
Оскільки чоловік знаходиться на тимчасово окупованій території, прокуратура Донецької області звернулась до суду з клопотанням про його заочне засудження. За вчинення вказаних злочинів поплічнику терористів загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі.