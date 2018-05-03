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Мариупольский предприниматель хранил у себя гранатометы

Киев • УНН

 • 7674 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 4 мая. УНН. Мужчина хранил два гранатомета в арендованном помещении в центре Мариуполя. Об этом сообщают в отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области, передает УНН.

Мариупольский предприниматель хранил у себя гранатометы

"Полицейские обнаружили и изъяли 2 гранатомета, которые 33-летний мужчина хранил в арендованном помещении, подвергая опасности себя и окружающих", - отметили в пресс-службе Центрального отдела полиции.

Мариуполец работает частным предпринимателем в сфере предоставления услуг. По его словам, оружие несколько дней назад нашел в своем гараже, который в 2014 году сдавал малознакомым. Решил перевезти по месту работы, где его и изъяли правоохранители.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Теперь мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, мариуполец нашел гранатомет у реки Кальчик и передал его стражам порядка.

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