Маріупольський підприємець зберігав у себе гранатомети
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 4 травня. УНН. Чоловік зберігав два гранатомети в орендованому приміщенні у самому центрі Маріуполя. Про це повідомляють у відділі комунікації ГУНП в Донецькій області, передає УНН.
"Поліцейські виявили та вилучили 2 гранатомети, які 33-річний чоловік зберігав в орендованому приміщенні, наражаючи на небезпеку себе та оточуючих", - зазначили у прес-службі Центрального відділу поліції.
Маріуполець працює приватним підприємцем у сфері надання послуг. За його словами, зброю декілька днів тому знайшов у своєму гаражі, який у 2014 році здавав малознайомим. Вирішив перевезти за місцем роботи, де її і вилучили правоохоронці.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Відтепер чоловіку загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.
Нагадаємо, маріуполець знайшов гранатомет біля річки Кальчик і передав його правоохоронцям.